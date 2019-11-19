В Москве мать бросила с бабушкой восьмерых больных детей

В Москве мать бросила восьмерых простуженных детей на несколько дней в однокомнатной квартире, оставив их под присмотром 63-летней бабушки. В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту.

Как сообщили в столичном главке СК РФ, вечером 18 ноября в квартире на юго-западе столицы сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет. Все они имели различные формы простудных заболеваний.

По мнению медицинских работников, дети содержались в ненадлежащих условиях проживания. Об этом были позже проинформированы правоохранительные органы.

В ходе проверки было установлено, что дети проживают в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики.

«Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семьи. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Вместе с тем отмечается, что следователи продолжают проведение необходимых проверочных мероприятий для установки обстоятельств инцидента.