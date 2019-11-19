Стало известно о планах по расширению маршрутной сети поездов из Крыма

В маршрутную сеть поездов из Крыма помимо Москвы и Санкт-Петербурга планируют также включить Ставрополь, Мурманск и Екатеринбург. Таким образом компания-перевозчик планирует увеличить число направлений к началу курортного сезона, сообщается на портале главы Крыма.

«К курортному сезону планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию», - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с гендиректором компании-перевозчика.

Первый пассажирский поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Спустя 43,5 часа его пассажиры прибудут в Севастополь. Скорый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря и прибудет на конечную станцию через 33 часа.

Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от востребованности маршрута и класса обслуживания.

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на маршрутах курсируют более 50 поездов. Регулярное железнодорожное сообщение полуострова с материковой частью России будет осуществляться через Крымский мост.

Автомобильная часть переправы заработала еще в мае прошлого года, первые грузовики поехали по мосту осенью. Полноценное движение поездов, включая многотонные грузовые составы, планируется запустить в июне 2020 года.