СКР заочно предъявил обвинение украинскому командиру из-за обстрела мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение командиру 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексею Майстренко. По версии следствия, он отдавал приказы по обстрелу гражданской инфраструктуры в Донбассе летом этого года.

Майстренко приказал подчиненным проводить прицельные артиллерийские обстрелы объектов в городе Первмайское. Следствие считает, что он выполнял заведомо преступные приказы вышестоящего командования, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. В результате пострадало восемь человек, в том числе двое детей, одна женщина от полученных ранений скончалась.

«Алексею Майстренко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусматривающего ответственность за организацию применения запрещенных средств и методов ведения войны», - уточнила Петренко.

Она добавила, что СКР продолжит работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, а также по установлению лиц, причастных к другим подобным преступлениям.

Вечером 20 июля ВСУ открыли огонь по Первомайскому, в результате которого погибла женщина. Это случилось всего за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня в Донбассе.