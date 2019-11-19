В МВД опровергли информацию о стрельбе в Москве
Речь идет об информации, появившейся в СМИ, о «стрельбе» в 3-м Красносельском переулке.
© Фото: Moscow-Live flickr
В пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли информацию о стрельбе, которая появилась сегодня, 19 ноября. Сообщалось, что в центре столицы якобы были слышны выстрелы.
«Информация не соответствует действительности. Не было никакой стрельбы», - сообщили «Звезде».
Ранее появилась информация о том, что в результате инцидента якобы был ранен сотрудник полиции. Речь шла о «стрельбе» в 3-м Красносельском переулке.