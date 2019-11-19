Супруга Боярского назвала «ерундой» слухи об уходе артиста со сцены

Жена народного артиста России Михаила Боярского назвала новости о его возможном уходе со сцены «полной ерундой». Об этом Лариса Луппиан сообщила в разговоре со «Звездой».

Ранее СМИ со ссылкой на самого артиста сообщили о его намерении покинуть сцену и посвятить все свободное время внукам. На решение главного мушкетера отечественного кинематографа якобы повлиял возраст. В конце декабря Боярский отметит 70-летие.

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры, и довольно удачно», - пошутил актер в эфире телеканала НТВ.

В пользу этой версии говорит тот факт, что не так давно Михаила Боярского заметили в одной из аптек Санкт-Петербурга, где он покупал лекарственные препараты. По мнению провизора, артист плохо себя чувствовал и ушел с полным пакетом сердечных препаратов.

Актерская карьера Михаила Боярского началась на сцене Театра имени Ленсовета. С 1988 по 2007 год он являлся художественным руководителем театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.

Зрителю Михаил Боярский известен в первую очередь своими ролями в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Старший сын», «Собака на сене» и другим. Помимо этого, у артиста богатый песенный репертуар, среди самых известных такие композиции, как «Зеленоглазое такси» и «Городские цветы».