В Москве возбудили уголовное дело после исчезновения журналистки «Интерфакс»
Девушку разыскивают третьи сутки.
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В Москве возбудили уголовное дело из-за пропажи журналистки информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой. Девушка ушла из дома по Весенней улице 17 ноября и не вернулась.
«По факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», - говорится в сообщении СУ СКР по Москве.
По словам матери журналистки, покидая дом, девушка не взяла с собой деньги, документы и телефон. На связь с коллегами Игнатова не выходила и на работе не появлялась, уточняет РИА Новости.