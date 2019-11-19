Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Анабиоз чумы: исследователь обнаружил неизвестный вирус, способный убить туристов группы Дятлова

Наталия Майорова
11:28 19.11.2019
Исследователь уверен, что туристы могли повредить могильник с погибшими от сибирской язвы животными.
Анабиоз чумы: исследователь обнаружил неизвестный вирус, способный убить туристов группы Дятлова
© Фото: dyatlovpass.com

Загадочная «эпидемия» якобы могла стать причиной гибели группы Дятлова. К такому выводу пришел исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев, о чем он написал в своем блоге.

По словам Дегтерева, соответствующую версию ему якобы рассказал врач скорой помощи, который принимал участие во вскрытии тел погибших туристов в Свердловске. Исследователь уточняет, что сам тогда работал фельдшером в выездной бригаде в Екатеринбурге, где и познакомился с тем самым врачом.

Дегтерев вспоминает, что в конце XX века в Свердловске якобы произошел «выброс возбудителей неизвестной болезни» в подземном цехе одного из заводов.

«Люди умирали почти мгновенно. В очаге заболевания были проведены специальные мероприятия. Так, эпидемию сумели быстро выявить, а также начать изоляцию больных людей от здоровых», - пишет исследователь.

Эта эпидемия, убежден Дегтерев, напрямую связана с гибелью туристов из группы Дятлова. Исследователь приводит слова врача, который работал в морге, где фиксировались «криминальные и загадочные случаи смерти». Туда же привезли и тела туристов.

«По телам пришла телефонограмма, что работать надо в противочумной одежде с соблюдением всех мер защиты. Так как будут искать признаки опасной инфекции неясного генеза», - пишет исследователь.

Дегтерев отмечает, что в помещении были установлены бочки с раствором для дезинфекции. Исследователь пишет, что все доставленные тела «имели странную окраску, были загрязнены и имели следы радиации».

«Одежду с них сняли только в Свердловске. Также провели секционное вскрытие и взяли образцы тканей. Но больше всего врачей интересовали посевы тканей на предмет возбудителей инфекции. Именно там и был получен чрезвычайно патогенный штамм ранее неизвестной инфекции», - подчеркивает он.

Исследователь убежден, что в замороженном виде «инфекция» была безопасна. Где туристы группы Дятлова могли быть инфицированы - неизвестно. При этом Дегтерев отмечает: заболевание сопровождалось сильнейшими галлюцинациями, в связи с чем дятловцы могли стать агрессивными и нанести увечья друг другу. Не исключено, пишет исследователь, что инфекция могла стать причиной отторжения тканей.

«Язык, глаза и переломы ребер могли быть связаны с активным сопротивлением и даже травмами. Так как люди находились под влиянием галлюцинаций. Опять же, повторяю уже в сотый раз, сама инфекции абсолютно нетипичная, и штамм ее нам неизвестен», - пишет Дегтерев.

Исследователь уверен, что туристы могли повредить могильник с погибшими от сибирской язвы животными, однако «картина заболевания нетипична» ни для чумы, ни для других известных болезней.

«Поэтому вопрос с заражением я считаю открытым. Я понимаю, что версия данная очень спорная и недоказуемая», - заключил Дегтерев.

Валентин Дегтерев известен как любитель конспирологических теорий, которые не подтверждены научными фактами. На счету исследователя десятки различных версий гибели группы Дятлова. Официальных подтверждений приведенной выше трактовки событий к настоящему времени нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.11.2019, 01:25
Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену
Дата19.11.2019, 09:08
Эффективные и грозные: артиллеристы и ракетчики Северного флота отмечают профессиональный праздник
Дата19.11.2019, 11:17
Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 10:27
Защита в движении: «Панцирь-С1» за 60 секунд
Дата18.11.2019, 14:24
Без срока давности: ФСБ рассекретила документы о зверствах эстонских карателей под Псковом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:15 Армия
Видео
Картаполов открыл сборы с руководящим составом органов военно-политической работы
12:09 В стране и мире
Forbes назвал лучших работодателей России
11:58 В стране и мире
В МВД опровергли информацию о стрельбе в Москве
11:49 В стране и мире
Супруга Боярского назвала «ерундой» слухи об уходе артиста со сцены
11:40 Вопросы истории
Эхо войны: под Волгоградом взорвали снаряд весом 150 кг времен Великой Отечественной
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Анабиоз чумы: исследователь обнаружил неизвестный вирус, способный убить туристов группы Дятлова
Представитель Игоря Верника опровергла информацию о его госпитализации
Видео
Заваленный мусором салон самолета после туристов показали на видео
Обнаружена не поддающаяся научному объяснению материя-сверхпроводник
В Саудовской Аравии обнаружили «доказательства» событий из Библии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.