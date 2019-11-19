Анабиоз чумы: исследователь обнаружил неизвестный вирус, способный убить туристов группы Дятлова

Загадочная «эпидемия» якобы могла стать причиной гибели группы Дятлова. К такому выводу пришел исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев, о чем он написал в своем блоге.

По словам Дегтерева, соответствующую версию ему якобы рассказал врач скорой помощи, который принимал участие во вскрытии тел погибших туристов в Свердловске. Исследователь уточняет, что сам тогда работал фельдшером в выездной бригаде в Екатеринбурге, где и познакомился с тем самым врачом.

Дегтерев вспоминает, что в конце XX века в Свердловске якобы произошел «выброс возбудителей неизвестной болезни» в подземном цехе одного из заводов.

«Люди умирали почти мгновенно. В очаге заболевания были проведены специальные мероприятия. Так, эпидемию сумели быстро выявить, а также начать изоляцию больных людей от здоровых», - пишет исследователь.

Эта эпидемия, убежден Дегтерев, напрямую связана с гибелью туристов из группы Дятлова. Исследователь приводит слова врача, который работал в морге, где фиксировались «криминальные и загадочные случаи смерти». Туда же привезли и тела туристов.

«По телам пришла телефонограмма, что работать надо в противочумной одежде с соблюдением всех мер защиты. Так как будут искать признаки опасной инфекции неясного генеза», - пишет исследователь.

Дегтерев отмечает, что в помещении были установлены бочки с раствором для дезинфекции. Исследователь пишет, что все доставленные тела «имели странную окраску, были загрязнены и имели следы радиации».

«Одежду с них сняли только в Свердловске. Также провели секционное вскрытие и взяли образцы тканей. Но больше всего врачей интересовали посевы тканей на предмет возбудителей инфекции. Именно там и был получен чрезвычайно патогенный штамм ранее неизвестной инфекции», - подчеркивает он.

Исследователь убежден, что в замороженном виде «инфекция» была безопасна. Где туристы группы Дятлова могли быть инфицированы - неизвестно. При этом Дегтерев отмечает: заболевание сопровождалось сильнейшими галлюцинациями, в связи с чем дятловцы могли стать агрессивными и нанести увечья друг другу. Не исключено, пишет исследователь, что инфекция могла стать причиной отторжения тканей.

«Язык, глаза и переломы ребер могли быть связаны с активным сопротивлением и даже травмами. Так как люди находились под влиянием галлюцинаций. Опять же, повторяю уже в сотый раз, сама инфекции абсолютно нетипичная, и штамм ее нам неизвестен», - пишет Дегтерев.

Исследователь уверен, что туристы могли повредить могильник с погибшими от сибирской язвы животными, однако «картина заболевания нетипична» ни для чумы, ни для других известных болезней.

«Поэтому вопрос с заражением я считаю открытым. Я понимаю, что версия данная очень спорная и недоказуемая», - заключил Дегтерев.

Валентин Дегтерев известен как любитель конспирологических теорий, которые не подтверждены научными фактами. На счету исследователя десятки различных версий гибели группы Дятлова. Официальных подтверждений приведенной выше трактовки событий к настоящему времени нет.