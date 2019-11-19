На участке трассы в Ставрополье за несколько минут столкнулись семь авто

В Ставропольском крае несоответствие скорости дорожным условиям привело к четырем авариям на одном участке трассы. Столкновения произошли с разницей в несколько минут.

Около восьми утра 19 ноября на 16-м километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску» в Кочубеевском районе попали в аварию двигавшиеся попутно «Лада Калина» и «Фольксваген Тигуан». Спустя пару минут в остановившийся перед ДТП грузовой автомобиль МАН въехали пассажирская «Газель» и «Фольксваген Поло». Затем в ВАЗ-2109, который ехал сзади, врезалась «Лада Калина».

В серии ДТП пострадал один человек - пассажирка маршрутной «Газели», которая получила травму руки, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Ставропольскому краю. Всего в автомобиле ехало семь человек. Инспекторы выяснили, что на нем была установлена изношенная резина, которая не позволила избежать аварии.

На месте происшествия работают наряды ДПС. Обстоятельства и степень ответственности участников аварий устанавливаются.