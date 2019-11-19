Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку

Наталия Майорова
10:58 19.11.2019
Мэр города принял решение уйти в отставку с 27 ноября. Он подчеркнул, что причиной тому стали проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства.
Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку
© Фото: pkgo.ru

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко уходит в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэрии.

«Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время заявление Иваненко будет рассмотрено. Это произойдет на сессии гордумы.

Сам Иваненко добавил, что не может исполнять полномочия главы города в полной мере из-за проблем со здоровьем, а также по причине семейных обстоятельств.

«Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города», - подчеркнул он.

Иваненко выразил надежду, что Петропавловск-Камчатский и дальше будет динамично развиваться навстречу достойному будущему.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.11.2019, 01:25
Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену
Дата19.11.2019, 09:08
Эффективные и грозные: артиллеристы и ракетчики Северного флота отмечают профессиональный праздник
Дата19.11.2019, 11:17
Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 10:27
Защита в движении: «Панцирь-С1» за 60 секунд
Дата18.11.2019, 14:24
Без срока давности: ФСБ рассекретила документы о зверствах эстонских карателей под Псковом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:15 Армия
Видео
Картаполов открыл сборы с руководящим составом органов военно-политической работы
12:09 В стране и мире
Forbes назвал лучших работодателей России
11:58 В стране и мире
В МВД опровергли информацию о стрельбе в Москве
11:49 В стране и мире
Супруга Боярского назвала «ерундой» слухи об уходе артиста со сцены
11:40 Вопросы истории
Эхо войны: под Волгоградом взорвали снаряд весом 150 кг времен Великой Отечественной
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Анабиоз чумы: исследователь обнаружил неизвестный вирус, способный убить туристов группы Дятлова
Представитель Игоря Верника опровергла информацию о его госпитализации
Видео
Заваленный мусором салон самолета после туристов показали на видео
Обнаружена не поддающаяся научному объяснению материя-сверхпроводник
В Саудовской Аравии обнаружили «доказательства» событий из Библии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.