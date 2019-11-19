Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко уходит в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэрии.

«Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время заявление Иваненко будет рассмотрено. Это произойдет на сессии гордумы.

Сам Иваненко добавил, что не может исполнять полномочия главы города в полной мере из-за проблем со здоровьем, а также по причине семейных обстоятельств.

«Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города», - подчеркнул он.

Иваненко выразил надежду, что Петропавловск-Камчатский и дальше будет динамично развиваться навстречу достойному будущему.