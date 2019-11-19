СМИ: в Москве госпитализирован Игорь Верник
Верник пожаловался на боли в желудке. Медики обследовали 56-летнего актера и приняли решение о госпитализации.
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Актер и телеведущий Игорь Верник госпитализирован в Москве. Шоумен приехал в медчуреждение самостоятельно.
По данным паблика «112», Верник пожаловался на боли в желудке. Медики обследовали 56-летнего актера и приняли решение о госпитализации.
Уточняется, что у шоумена обнаружили острый панкреатит.
В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.