В Малом театре рассказали о состоянии актера Соломина

В Малом театре подтвердили госпитализацию народного артиста СССР Юрия Соломина. По информации семьи актера, он находится в удовлетворительном состоянии, рассказала «Звезде» пресс-секретарь театра Дарья Антонова.

«Он госпитализирован, но проблем серьезных, я надеюсь, нет. У него нормальное состояние, по сведениям семьи», - сказала собеседница.

Антонова подчеркнула, что сообщения в масс-медиа о том, что Соломин находится в тяжелом состоянии, неверны.

Ранее сообщалось о госпитализации артиста в реанимацию одной из больниц Москвы.