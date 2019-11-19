В Малом театре рассказали о состоянии актера Соломина
По словам родственников артиста, он чувствует себя нормально.
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В Малом театре подтвердили госпитализацию народного артиста СССР Юрия Соломина. По информации семьи актера, он находится в удовлетворительном состоянии, рассказала «Звезде» пресс-секретарь театра Дарья Антонова.
«Он госпитализирован, но проблем серьезных, я надеюсь, нет. У него нормальное состояние, по сведениям семьи», - сказала собеседница.
Антонова подчеркнула, что сообщения в масс-медиа о том, что Соломин находится в тяжелом состоянии, неверны.
Ранее сообщалось о госпитализации артиста в реанимацию одной из больниц Москвы.