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МИД России оценил слова Помпео об израильских поселениях на западном берегу реки Иордан

Ян Брацкий
10:20 19.11.2019
Резолюция ООН от 2016 года запрещает Израилю любую поселенческую деятельность на западном берегу реки Иордан.
МИД России оценил слова Помпео об израильских поселениях на западном берегу реки Иордан
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Позиция России по поводу поселенческой деятельности Израиля на западном берегу реки Иордан остается неизменной. С таким заявлением выступили в МИД России, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео. Накануне он высказался по поводу правового статуса таких поселений, заявив, что Соединенные Штаты считают их законными.

Помпео добавил, что Белый дом пересмотрел позицию предыдущих глав государства и счел строительство израильских поселений не противоречащим международному праву, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Между тем резолюция ООН от 2016 года обязывает Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях на западном берегу реки Иордан, однако еврейское государство отказывается выполнять требования организации.

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