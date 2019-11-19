МИД России оценил слова Помпео об израильских поселениях на западном берегу реки Иордан

Позиция России по поводу поселенческой деятельности Израиля на западном берегу реки Иордан остается неизменной. С таким заявлением выступили в МИД России, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео. Накануне он высказался по поводу правового статуса таких поселений, заявив, что Соединенные Штаты считают их законными.

Помпео добавил, что Белый дом пересмотрел позицию предыдущих глав государства и счел строительство израильских поселений не противоречащим международному праву, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Между тем резолюция ООН от 2016 года обязывает Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях на западном берегу реки Иордан, однако еврейское государство отказывается выполнять требования организации.