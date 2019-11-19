Представитель Игоря Верника опровергла информацию о его госпитализации

Наталия Соболь, агент актера Игоря Верника, опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что шоумен якобы был госпитализирован.

«Игорь играет в спектакле. С ним все в порядке», - сказала она в комментарии «Звезде».

Накануне в СМИ сообщалось о том, что 56-летний актер якобы самостоятельно приехал в больницу с жалобами на боли в желудке. Также появилась информация, что медики обследовали шоумена и приняли решение о его госпитализации. Уточнялось, что у Верника якобы обнаружен острый панкреатит.