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В Гидрометцентре предупредили россиян о приближении тридцатиградусных морозов

Роман Захаров
00:22 19.11.2019
По словам Романа Вильфанда, аномально низкие температуры установятся на Урале и на юге Западной Сибири.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Demian Stringer, globallookpress

В Россию на этой недели придут аномальные морозы. Об этом «Звезде» рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что слишком холодная погода установится не на всей территории нашей страны.

«В Разных регионах нашей страны будет похолодание, но отношение к этим похолоданиям будет разным в зависимости от региона. На Урале и на юге Западной Сибири температура уже с 19 ноября будет отличаться от многолетних значений на 14-16 градусов со знаком “минус”. Температура будет ниже нормы для этого времени года. Ночные температуры будут достигать -33 по Цельсию. Это аномально холодная погода, связанная с действием холодного арктического антициклона. На европейской части России тоже произойдут изменения: этот антициклон переместится на запад. Уже в среду утром температура начнет понижаться и к вечеру она достигнет отметок -5 градусов. До конца недели температура ночью в ЦФО будет составлять -5…-10 градусов, днем -2…-4. Такая температура всего на 1-2 градуса ниже нормы, то есть ничего особенного. Но людям, избалованным теплой погодой, которая была в регионе в последнее время, эта погода покажется холодной», - сообщил специалист.

При этом синоптик добавил, что жителям центральной России не стоит ждать выпадения снега по меньшей мере до конца текущей недели.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что жителей и гостей российской столицы в конце текущей недели ожидает необычно высокое атмосферное давление. По его словам, это будет связано с понижением температуры воздуха.

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