Огонь и взрывы: на западе Москвы полыхает склад

Сильнейший пожар полыхает на промплощадке на западе Москвы. Густые клубы черного дыма и огонь видны за несколько километров. По информации МЧС, горит складское помещение.

Что находится внутри - неизвестно, однако на месте ЧП слышны взрывы. Как сообщили «Звезде» в столичном ЦУКС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На место происшествия прибывают пожарные подразделения. Все подъездные пути к складу перекрыты, создан оперативный штаб по тушению возгорания.

Информации о возможных пострадавших и причинах пожара пока не поступало.