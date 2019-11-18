Россия показала перспективные новинки авиации на Dubai Airshow - 2019

Россия представила новейшие разработки авиационной промышленности на Dubai Airshow – 2019. Среди них оказались перспективные вертолеты Ми-38, «Ансат» и учебно-боевой самолет Як-130, который готовится к модернизации.

На открытии мероприятия первыми над летным полем международного аэропорта Аль Мактум прошли вертолеты ОАЭ. На вооружении страны – и ударные «Апачи», и десантные «Хоки» и «Чинуки». После в небе появилась гордость авиакомпании Emirates – самый большой в мире пассажирский А-380 в сопровождении истребителей.

На статической стоянке на земле выстроились еще почти две сотни разных машин. В приоритете – гражданская техника: и проверенные временем, модернизированные до современного уровня, и самые новые самолеты и вертолеты. Почти на каждом гражданском лайнере разместили надпись «Dubai Expo 2020», так как нынешнее шоу в Дубае выступает предвестником инновационно-технологического

форума.

У России на Dubai Airshow – 2019 состоялась международная премьера сразу нескольких образцов авиации. Потенциальным покупателям впервые представили перспективный вертолет Ми-38 в вип-исполнении. Рядом с ним расположилась еще одна новинка – вертолет «Ансат», также в вип-конфигурации. К завершению работы салона о нем, скорее всего, зайдет предметный разговор, поскольку машина понравилась зарубежным партнерам.

Учебно-боевой самолет Як-130, как и «Ансат», впервые на Ближнем Востоке. Именно здесь и объявили о начале его модернизации. Машина уже хорошо зарекомендовала себя в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и теперь в новой конфигурации к ней предлагают присмотреться и ближневосточным партнерам. Во время демонстрационного полета Як с идеальной чистотой выполнил все фигуры, добавив к общепринятому пилотажному каскаду и те проходы, которые могут выполнять только самолеты поколения 4++.

Деловая часть авиасалона продлится три дня. Именно столько времени отведено на плотное внутрикорпоративное общение, определение приоритетов и подписание протоколов о намерениях.