В Минпромторге уличили АЗС в недоливе топлива вдвое выше нормы

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в два-три раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«По данным проверок, согласно заключению экспертной организации при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактически недолив составлял от 200 до 300 миллилитров», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что проблема недолива - систематическое явление: согласно данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо.

В Минпромторге также отметили, что разработанный и внесенный в правительство законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива относится к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах. Благодаря нововведению можно будет избежать мошенничества по донастройке оборудования на АЗС. Однако на небольшие добросовестные компании законопроект не повлияет, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Росстандарт уже внес в правительство соответствующее предложение.

Идея оборотных штрафов за недолив топлива была предложена Минпромторгом. Согласно законопроекту речь идет о штрафе в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год. Однако сумма не должна быть менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 3% и составит уже не менее двух миллионов рублей.