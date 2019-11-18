В Калифорнии произошла массовая стрельба
Причины произошедшего пока не установлены.
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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Калифорнии на юге района Фресно.
По предварительным данным, неизвестный расстрелял жильцов дома, где несколько человек смотрели футбольный матч.
В результате стрельбы пострадали девять человек, данные о погибших местная полиция пока не подтверждает, передает канал FOX 26 News.
Подробности произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники экстренных служб.