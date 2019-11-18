Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в колледже Благовещенска

Состояние двух пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске улучшается. Ожидается, что одного из них выпишут уже в ближайшие дни, сообщил представитель регионального Минздрава.

«Один из пациентов Амурской областной детской клинической больницы еще в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни», - цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что третий пострадавший, который находится в городской клинической больнице Благовещенска, также в сознании. Его состояние стабильное. Ожидается, что сегодня, 18 ноября, он будет переведен в травматологическое отделение.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. В результате три человека были ранены, один погиб. После того как на место прибыли полицейские, молодой человек покончил с собой. В связи с трагедией губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к депутатам с просьбой включиться в профилактику подобных ситуаций.