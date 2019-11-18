Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в колледже Благовещенска

Наталия Майорова
08:32 18.11.2019
Все пострадавшие находятся в сознании. Ожидается, что одного из них в ближайшее время выпишут из больницы.
Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в колледже Благовещенска
© Фото: Эдуард Глок, РИА Новости

Состояние двух пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске улучшается. Ожидается, что одного из них выпишут уже в ближайшие дни, сообщил представитель регионального Минздрава.

«Один из пациентов Амурской областной детской клинической больницы еще в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни», - цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что третий пострадавший, который находится в городской клинической больнице Благовещенска, также в сознании. Его состояние стабильное. Ожидается, что сегодня, 18 ноября, он будет переведен в травматологическое отделение.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. В результате три человека были ранены, один погиб. После того как на место прибыли полицейские, молодой человек покончил с собой. В связи с трагедией губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к депутатам с просьбой включиться в профилактику подобных ситуаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.11.2019, 05:00
Стратегически важная ГЭС Тишрин перешла под контроль правительства Сирии
Дата18.11.2019, 07:04
Вооружен и опасен: спецназовцы РФ и Узбекистана уничтожили «врага» под Самарой
Дата16.11.2019, 22:24
Все золото Гран-при: триумф российских фигуристов на московском этапе
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.11.2019, 05:56
Новый Ми-38 и учебно-боевой Як-130: что показала Россия на авиасалоне в Дубае
Дата18.11.2019, 00:00
Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:33 В стране и мире
В Калифорнии произошла массовая стрельба
08:32 В стране и мире
Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в колледже Благовещенска
08:15 В стране и мире
Видео
Российские буксиры сопровождают украинские корабли в Керчи: видео
08:08 В стране и мире
Видео
Ким Чен Ын возглавил учения северокорейских десантников
07:38 В стране и мире
СМИ: Путин поддержал идею строительства моста через Лену
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы полезные свойства мороженого в борьбе с ангиной
Видео
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе: видео
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Триумф российского фигурного катания на Гран-при Москвы в фотографиях
Секрет долголетия: назван напиток, продлевающий жизнь
Видео
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу из автомата у ЗАГСа во Владивостоке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.