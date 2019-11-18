Из-за непогоды задержаны несколько рейсов в аэропорту Хабаровска

Рейсы в несколько российских городов приземлились в аэропорту Хабаровска из-за нелетной погоды на Дальнем Востоке. Циклоны вызвали в Приморье, Амурской и Еврейской автономных областях, а также в Хабаровском крае порывистый ветер и сильные осадки.

Несмотря на снегопад и плохую видимость, самолеты использовали аэропорт как запасной аэродром.

«У авиакомпании "Аврора" перенеслось сразу несколько вылетов во Владивосток, сейчас десятки людей ожидают вылета», - передает с места событий корреспондент «Звезды».

Кроме того, задержаны рейсы «Уральских авиалиний» и «Сибири». Лайнеры этих авиакомпаний не смогли приземлиться из-за метеоусловий в Благовещенске. Ожидается, что порывистый ветер и снегопады будут осаждать дальневосточные регионы еще несколько дней.