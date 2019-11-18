Российские буксиры сопровождают украинские корабли в Керчи: видео

Сегодня, 18 ноября, Россия передаст Украине корабли, задержанные в прошлом году в Крыму: в ноябре три украинских судна пересекли госграницу и совершали опасные маневры вблизи Керченского моста. В итоге они были задержаны. Теперь судна предстоит вернуть Киеву.

Малые бронированные артиллерийские «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» все это время простояли прикованными к пирсу погрануправления, куда их доставили после задержания осенью прошлого года.

Экипажи кораблей впервые после долгого времени отдали швартовы, отошли от причала и передвигались своим ходом. Дальше им предстоит буксировка к якорной стоянке и затем передача украинской стороне.

В сопровождении трех российских буксиров украинские катера покинули Керченский пролив. Сейчас они уже прошли под мостом и направляются в нейтральные воды, а дальше - в украинский порт. Передача произойдет в открытом море далеко от берега.

В ноябре прошлого года украинские корабли совершали опасные маневры в Керченском проливе у Крымского моста. Тогда украинские экипажи нарушили границу Российской Федерации и спровоцировали морскую погоню со стрельбой. Они пытались без разрешения пройти под арками моста. Остановить их удалось лишь после применения оружия.

Позже выяснилось, что экипажи на задержанных кораблях были готовы открыть артиллерийский огонь. На борту украинских кораблей были два сотрудника СБУ. По данным российских спецслужб, все было организовано по указанию киевских властей.

Вещдоки по делу о незаконном пересечении границы уже были изучены. Украинская сторона направила два буксира и поисково-спасательный корабль, чтобы забрать катера с мест стоянки.