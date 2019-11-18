Ким Чен Ын возглавил учения северокорейских десантников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возглавил масштабные учения по высадке десанта в КНДР. Он прибыл на наблюдательный пункт, ознакомился с планом маневров и решил взять командование на себя.

Глава государства остался доволен результатами учений, назвав десантников смелыми, надежными и «настоящими воинами». По его словам, подобные маневры нужно проводить без предупреждения в жестких условиях, имитирующих реальные боевые действия.

«Необходимо проводить учения и проверку… не будучи связанными правилами и формальностями, чтобы использовать это как возможность повысить готовность подразделений Корейской народной армии к войне», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее в Северной Корее провели испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Они показали успешные результаты: РСЗО способна уничтожать «сверхмощные группировки врага» в обозначенной области.