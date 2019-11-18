СМИ: Путин поддержал идею строительства моста через Лену

Президент РФ Владимир Путин «фактически поддержал» проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска. Информация об этом появилась в СМИ.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее заявлял, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, а решение о строительстве может быть принято до конца года.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники, Путин наложил резолюцию «ситуация созрела до реализации» на письмо, в котором Николаев просил о заложении в бюджет средств на проект. Более того, российский президент поручил правительству внести соответствующее предложение.

Утверждается, что в письме Николаева представлен проект трассировки мостового перехода: 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. По предварительным данным, общая стоимость проекта составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.

Путин уже упоминал о мосте в ходе прямой линии в июне. В августе задумка была внесена в проект национальной программы развития Дальневосточного федерального округа. Позже глава Якутии отметил, что основные ведомства уже одобрили строительство моста.

Ожидается, что Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, а также три федеральные автомобильные дороги - «Вилюй», «Колыма» и «Лена», пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт Якутск. Уже к 2025 году с вводом моста транспортная доступность в регионе может увеличиться до 83% по сравнению с 20,9%, которые есть сейчас.