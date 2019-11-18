Названы полезные свойства мороженого в борьбе с ангиной

Облегчить боль и першение в горле можно с помощью, казалось бы, «противоречивого» продукта - мороженого. Об этом рассказала врач общей практики высшей категории Лариса Алексеева.

Она подчеркнула, что это лакомство имеет благотворное воздействие при борьбе с простудой.

«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», - цитирует Алексееву «Вечерняя Москва».

Эксперт уточнила, что речь идет о небольшой порции десерта.

Также, по ее словам, избавить от боли в горле может корень солодки, банан и даже вареная морковь.