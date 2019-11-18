Названы полезные свойства мороженого в борьбе с ангиной
Речь идет о небольшой порции десерта: благодаря ему можно временно унять боль в горле.
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Облегчить боль и першение в горле можно с помощью, казалось бы, «противоречивого» продукта - мороженого. Об этом рассказала врач общей практики высшей категории Лариса Алексеева.
Она подчеркнула, что это лакомство имеет благотворное воздействие при борьбе с простудой.
«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», - цитирует Алексееву «Вечерняя Москва».
Эксперт уточнила, что речь идет о небольшой порции десерта.
Также, по ее словам, избавить от боли в горле может корень солодки, банан и даже вареная морковь.