Буйство стихии: мощный снежный циклон в Приморье попал на видео

В Приморье несколько часов бушует мощный циклон. Ночью в крае начался сильный дождь, который перерос в снегопад. Непогода привела к транспортному коллапсу. На кадрах зафиксированы десятибалльные пробки. На дорогах гололедица. На некоторых участках, расположенных в низинах, автомобили «тонут» в снежной каше.

Во Владивостоке несколько улиц полностью закрыты для движения. Нарушено междугороднее автобусное сообщение. Сообщается об отмене 60 рейсов, в том числе в Уссурийск, Спасск, Находку, Краскино и другие населенные пункты.

Из-за снежного циклона задерживаются десятки вылетов самолетов в аэропорту Владивостока. Люди не могут вылететь в Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Москву. Затруднена и посадка лайнеров. Аэропорт не принимает самолеты из пяти городов, в том числе и из Токио.

Силы Тихоокеанского флота во второй раз за последние пять дней в связи с ухудшением погоды были переведены в режим повышенной штормовой готовности.