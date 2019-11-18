Резкое похолодание и давление: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Необычно высокое атмосферное давление ожидает жителей и гостей российской столицы в конце текущей недели. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Давление, высокое и сейчас, повысится еще на 10-12 гектопаскалей (7,5-9 мм ртутного столба – прим. ред.)», - отметил он.

По словам Вильфанда, повышение давления будет связано с понижением температуры: уже со вторника, 19 ноября, москвичи ощутят заметное похолодание.

«Со среды начнется температурный фон, при котором уже не только ночные, но и дневные температуры будут ниже нулевой отметки. Сильных морозов не прогнозируется», - цитирует Вильфанда RT.

Что касается дневных температур, то в это время суток похолодает до -3…-4 градусов, а ночью ожидается и вовсе до -10. По словам синоптика, ничего необычного в этом нет – наступает нормальная зима. Осадков также не прогнозируется.

В Москве только еще ожидается похолодание, в то время как в Сибири уже властвуют морозы: например, в Красноярском крае наблюдаются очень суровые температурные условия, а в центральных районах региона в ближайшие дни столбик термометра опустится до -38 градусов.