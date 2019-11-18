В России введут ГОСТ по адаптации к изменениям климата

В России введут государственный стандарт по адаптации условий работы предприятий к погодным условиям и изменению климата. Таким образом компании смогут подготовиться к возможным переменам, что обойдется дешевле устранения последствий и позволит избежать человеческих жертв.

В процесс адаптации собираются включить планирование, оценку экологического воздействия и разработку конкретных мер. Результатами подобной работы компания сможет обмениваться с другими организациями.

«В качестве возможных примеров применения ГОСТа можно привести случаи, которые были зафиксированы этим летом в Великобритании, когда в результате устоявшейся жаркой погоды деформировалось железнодорожное полотно... Положения ГОСТа способствуют адаптации к подобным погодным условиям», - пояснили RT в НИИ «Интэркомс», который разрабатывает новый стандарт.

В пресс-службе Росстандарта при этом отметили, что степень изменения климата в будущем будет зависеть от эффективности мер по ограничению дополнительных выбросов парниковых газов. Потому организациям необходимо уметь адаптироваться к происходящему, подчеркнули специалисты.