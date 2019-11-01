«Теперь я лев»: станцевавшая в вольере женщина рассказала о своих мотивах

Станцевавшая в паре метров от льва в зоопарке Бронкса в США женщина рассказала журналистам, что не боялась приближаться к хищнику, потому что хотела показать ему свою любовь.

«Я никого не боюсь. Ни животных, ни людей, никого. Так что нет, я не боялась льва, потому что лев полюбил меня. Вот почему он пришел ко мне, и я дала льву знать: ”Лев, я люблю тебя”», - сказала Мия Отри.

По мнению американки, дикое животное не тронуло бы ее, оно лишь наблюдало за тем, как она приближалась к нему, танцевала, «потому что она с животным – одно». Отри отметила, что лев выглядел больше удивленным, чем раздраженным, пишет NBC.

«Теперь я лев. Вы не можете сказать? Вы когда-нибудь слышали о реинкарнации? Делай свою историю, молодой человек! Это реинкарнация. Я лев сейчас» - сказала женщина.

Журналисты встретили Мию Отри возле здания суда, где рассматривали ее дело по обвинению в краже в магазине в Нью-Джерси. Женщина все отрицала.