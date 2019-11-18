В бундестаге США и Турцию назвали «могильщиками НАТО»

США и Турция являются «могильщиками НАТО», так как используют североатлантический альянс в своих интересах. Такое заявление сделал депутат бундестага Александер Ной.

Народный избранник напомнил, что до недавнего времени исключительно Соединенные Штаты «преследовали свои интересы» с помощью НАТО, однако в течение последних нескольких лет, уверен Ной, это стала делать и Турция.

«НАТО размывается, и я могу только приветствовать это», - приводит РИА Новости слова депутата.

При этом Александер Ной уточнил, что НАТО «по своей структуре и самосознанию» направлено против России, однако альянс, считает депутат, не в состоянии внести такой же вклад в стабильность в Евразии, как сближение между Западной Европой, США и РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». По мнению французского лидера, Европе нужно думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.