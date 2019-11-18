Российские военные открыли дополнительные пункты раздачи гумпомощи в Сирии

На севере и востоке Сирийской Арабской Республики увеличилось количество пунктов для выдачи гуманитарной помощи. Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев организовали три новых пункта, на которых производится доставка и выдача гуманитарных грузов.

Дополнительные пункты созданы для раздачи гуманитарной помощи в населенных пунктах, где она больше всего необходима. Гуманитарные грузы на север и восток Сирии доставляются в воинских колонах и на самолетах Ил-76.

Ранее российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в сирийской Айн-Иссе в провинции Ракка. Там раздача жизненно необходимых наборов для жителей города прошла под прикрытием вертолетов российских ВКС.