Самолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

Летевший из Нью-Йорка в Вашингтон самолет, на борту которого находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление правоохранительных органов.

По информации телеканала, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании American Airlines, вернулось в аэропорт Нью-Йорка в 15.15 (23.15 мск). Пилоты приняли такое решение, после того, как самолет внезапно начало трясти.

Сотрудник аэропорта, в свою очередь, утверждает, что после взлета авиалайнера заметил дым и нашел металлический обломок от поднявшейся вверх машины.

Пассажиры, следовавшие этим рейсом, вылетели в Вашингтон другим самолетом и прибыли в американскую столицу в 16.45 (00.45 мск).