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Самолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

Роман Захаров
05:36 18.11.2019
Пилоты решили совершить экстренную посадку, после того, как воздушное судно внезапно начало трясти.
Самолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке
© Фото: Wiese face to face, Globallookpress

Летевший из Нью-Йорка в Вашингтон самолет, на борту которого находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление правоохранительных органов.

По информации телеканала, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании American Airlines, вернулось в аэропорт Нью-Йорка в 15.15 (23.15 мск). Пилоты приняли такое решение, после того, как самолет внезапно начало трясти.

Сотрудник аэропорта, в свою очередь, утверждает, что после взлета авиалайнера заметил дым и нашел металлический обломок от поднявшейся вверх машины.

Пассажиры, следовавшие этим рейсом, вылетели в Вашингтон другим самолетом и прибыли в американскую столицу в 16.45 (00.45 мск).

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