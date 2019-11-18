В Германии заявили, что Европе не нужен газ из США
Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом заявил депутат Бундестага Александер Ной. Он считает, что если Вашингтон реализует санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», то Европе стоит ввести встречные ограничения.
«Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», - заявил Ной в интервью РИА Новости.
В Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что планируют ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», а также международных компаний, участвующих в его строительстве. Кроме того в США считают, что запуск газопровода усилит влияние России и ослабит безопасность Европы.