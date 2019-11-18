Стратегически важная ГЭС Тишрин перешла под контроль правительства Сирии

В Сирии под контроль правительства перешла гидроэлектростанция Тишрин - вторая по мощности ГЭС в стране, после электростанции в Эт-Табке.

Эта ГЭС была построена около 20 лет назад совместно российскими и сирийскими инженерами. Во время гражданской войны в САР ее захватили боевики запрещенной в России организации ИГИЛ* и долгое время контролировали этот объект. Только ценой больших жертв их удалось выбить отсюда. В настоящий момент Тишрин снабжает электроэнергией провинции Ракка и Алеппо.

Обеспечение электроэнергией Алеппо важно особенно, ведь ее столица является экономическим и индустриальным центром Сирии, который сейчас активно восстанавливают власти страны.

«Освобождена сама электростанция и прилегающая к ней территория. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо и Ракка. Люди спокойно работают. Терроризма здесь нет», - рассказал «Звезде» представитель командования группировки войск ВС РФ в САР Борис Фомичев.

Мощность ГЭС составляет около 630 мегаватт, она расположена на реке Евфрат, выше по течению от водохранилища Эль-Ассад. С понедельника российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещена в РФ