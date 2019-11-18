Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

С января по август 2019 года зарплата в Тыве выросла на 13%. В результате республика возглавила рейтинг регионов с наибольшими темпами роста заработных плат в стране. В тройку лидеров также вошли Севастополь, где показатели выросли на 11,6% и Костромская область с 10,9%, пишут «Известия».

Для составления рейтинга использовалась информация о начислении зарплат работодателем и ее изменении за восемь месяцев текущего года. После этого определялся средний процент роста выплат.

По мнению экспертов, на росте зарплат положительно сказались борьба властей с «серыми» выплатами в конвертах и рост промышленного и сельскохозяйственного производства.

Наименьший процент роста зарплат оказался в Санкт-Петербурге, всего 3,6%. Аутсайдерами этого рейтинга также стали Северная Осетия, в которой показатели выросли всего на 3,7% и Калининградская область с 4%. Москва оказалась в середине списка. В столице зарплаты за указанный период выросли на 8%. В среднем по стране этот показатель составил 7,8%.

Ранее в Росстате назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами врачей. В среднем зарплата медицинский работников выросла на 7% и составляет около 79 тысяч рублей. Самую высокую зарплату получают в Чукотском автономном округе. Там выплаты врачам составляют 187 917 рублей.