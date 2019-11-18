Легковушка протаранила скорую под Смоленском: видео
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В Смоленске машина скорой помощи попала в серьезное ДТП. Инцидент произошел, когда автомобиль медиков ехал на вызов с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом.
Однако до пациента врачи так и не добрались: в спецтранспорт на большой скорости влетела легковушка. От удара карета скорой помощи перевернулась. В результате аварии два фельдшера получили травмы.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.