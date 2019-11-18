Роскосмос запатентовал комбинированный двигатель для орбитального космолета

Роскосмос получил патент на схему комбинированного двигателя для воздушно-космического самолета, способного запускать ракеты в космос и кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью.

Комбинированный двигатель совмещает возможности воздушно-реактивного и жидкостного ракетного двигателей. Изобретение также можно использовать для создания авиационно-космической системы горизонтального старта. Предполагается, что самолет будет взлетать с аэродрома и выступать своеобразной первой ступенью для запуска со своего борта ракеты в космос, сообщает РИА Новости.

Подобные работы по созданию комбинированного двигателя ведутся в США и Великобритании. Однако зарубежные разработки имеют более сложную схему, чем запатентованное Роскосмосом изобретение.

Ранее госкорпорация получила патент на космический аппарат со способностью изменения формы при приближении иностранного спутника-шпиона. Формы меняются за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей.