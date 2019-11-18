Занятия в благовещенском колледже заменили консультациями с психологами

В колледже в Благовещенске, где накануне произошла стрельба, 18 ноября вместо занятий пройдут консультации с психологами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учебного заведения.

«18 ноября 2019 года с обучающимися будут проводится групповые консультации психологами, занятий не будет. Обучающиеся приходят к назначенному времени по графику», - информирует Амурский колледж строительства и ЖКХ.

В минувший четверг, 14 ноября, 19-летний студент устроил стрельбу в одном из колледжей Благовещенска. В результате атаки погиб один из студентов учебного заведения, еще трое молодых людей получили ранения. После того, как на место ЧП прибыли сотрудники полиции, нападавший покончил с собой.