Снежный циклон парализовал работу аэропорта Владивостока

В Приморье из-за снежного циклона задерживаются десятки вылетов самолетов. Шестьдесят автобусных рейсов были отменены.

Ночью в Приморском крае начался сильный дождь, переросший в снегопад. Буйство стихии сопровождалось сильными порывами ветра, местами штормового, и образованием гололеда.

По словам представителя международного аэропорта Владивосток, в связи с неблагоприятными погодными условиями рейсы задерживаются на вылет и прилет, однако воздушная гавань не закрывается, пишет РИА Новости.

Как следует из расписания на сайте аэропорта, задерживаются самолеты из Южно-Сахалинска, Токио, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска. Вылет задерживают в Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Москву и другие города. Также было принято решение отменить внутренний рейс в Кавалеров.

На сайте Приморского автовокзала сообщается об отмене 60 автобусных рейсов в Уссурийск, Спасск, Находку, Краскино и другие населенные пункты.

В связи с ухудшением погоды силы Тихоокеанского флота второй раз за последние пять дней были переведены в режим повышенной штормовой готовности.