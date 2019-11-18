В России хотят ужесточить правила продажи алкоголя и сократить время его реализации до 22:00, сообщают «Известия». Сейчас по нормам действующего федерального закона, торговать спиртным можно с 08:00 до 23:00 по местному времени. Некоторые регионы используют более жесткие ограничения. Например, в Чечне крепкий алкоголь можно купить с 08:00 до 10:00, в Якутии с 14:00 до 20:00, в Санкт-Петербурге с 11:00 до 22:00. В 22 регионах придерживаются федеральных норм, в том числе и в Москве.

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направила письма с предложением запрета на продажу алкоголя после 22:00 в правительство, министерство здравоохранения, Минтруд и другие ведомства. Депутат Госдумы Николай Говорин сообщил, что данное предложение сейчас обсуждается в нижней палате парламента. Пока решение по данному вопросу нет, но в Минздраве инициативу поддерживают.

В «Общероссийском народном фронте» предполагают, что сокращение на один вечерний час торговли спиртным может стать важным фактором в профилактике преступлений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Речь может идти около 9-14% от числа преступлений, особенно совершаемых среди молодежи.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли опасаются, что новые правила торговли спиртным могут привести к убыткам ритейлеров, а так же росту продажи контрафактного алкоголя.