«Рубль возвращается»: немецкое СМИ о финансовой ситуации в РФ

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остался стабильным, несмотря на санкции. Об этом написал автор статьи «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается» в Focus.

В материале говорится, что после падения из-за санкций Запада и снижения цен на нефть рублю удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро. Он стал одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, подчеркивает автор. Рубль перестал реагировать на политические новости и колебания на мировом товарном рынке.

Все больше новых инвесторов из-за уменьшения доходности в Евросоюзе и Соединенных Штатах вкладываются в российскую национальную валюту и спрос на нее довольно высокий, пишет издание.

Кроме того, российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом с точки зрения международных инвесторов. Спрос на них приводит к росту курса рубля. А от нефтяных шоков национальную валюту защищает «бюджетное правило».