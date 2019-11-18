Ученые впервые показали 3D-снимок «Ноева ковчега»

Ученые впервые показали оцифрованные данные георадарного сканирования местности на горе Агры в Турции, где в 1959 году под землей были найдены остатки крупного объекта - предположительно, большого деревянного корабля.

Находка была сделана в восточной провинции Догубаязит экспертом-картографом Ильханом Дурупынаром. Еще в то время таинственный объект окрестили «Ноевым ковчегом».

Сразу после открытия знаменитый фотограмметрист Артур Бранденбергер из Университета штата Огайо (США) получил от военного командования Турции разрешение на обследование этого участка. Результаты труда специалиста были моментально засекречены.

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Первая официальная научная экспедиция состоялась лишь в 1985 году. Изыскания провели доктор Салих Байрактутан из Эрзурумского университета имени Ататюрка (Турция), а также сотрудники Национальной лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Аламосе (США).

Тогда георадарные снимки помогли найти под землей крупный объект. В состоящем из 80 страниц научном докладе, который был опубликован после исследования, говорилось: «весьма вероятно, что образование под землей - это корабль».

Лишь в наши дни современные технологии позволили создать трехмерное изображение таинственного объекта. Его авторами являются компьютерный инженер и археолог Эндрю Джонс и геофизик Джон Ларсен, пишет Daily Sabah.