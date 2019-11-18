Следователи задержали няню, оставившую в ванной 5-месячного малыша

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячного младенца, которого няня оставила без присмотра в ванной наполненной водой. По предварительной информации, трагедия произошла 18 ноября в одном из жилых домов на северо-западе столицы.

«Няня купала двух младенцев. Одного отнесла в комнату, а второго оставила без присмотра в ванной, наполненной водой, на непродолжительное время. Когда женщина вернулась, ребенок не подавал признаков жизни», - говорится в сообщении СК РФ.

Младенец погиб, несмотря на проведенные реанимационные действия. Женщина задержана. Следователями проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели трехмесячного малыша в самолете. Он летел вместе с мамой и в сопровождении бригады врачей из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. По неподтвержденной информации младенец скончался за 20 минут до посадки самолета.