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Названа дата начала работы нового состава парламента Белоруссии

Роман Захаров
02:30 18.11.2019
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии прошли в воскресенье по 110 избирательным округам.
Названа дата начала работы нового состава парламента Белоруссии
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Первая сессия нового созыва Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии пройдет 6 декабря. Об этом заявила руководитель белорусского ЦИК Лидия Ермошина.

«Шестого декабря в 10 часов утра откроется сессия Палаты представителей, в 14 часов в этот же день - Совета республики», - сообщила Ермошина в ходе пресс-конференции.

Она также рассказала, что заседание ЦИК по подведению итогов выборов в нижнюю палату парламента пройдет 22 ноября. По ее словам, итоговая явка на прошедших выборах согласно предварительным данным составила 77,22%.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии прошли в воскресенье по 110 избирательным округам. Белорусские граждане избрали 110 депутатов. Участки для голосования закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

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