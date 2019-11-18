В Москве вручили премии имени великого князя Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны

В Москве в Доме русского зарубежья имени А.И. Солженицына прошло торжественное вручение премий имени великого князя Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Церемония состоялась в понедельник, 18 ноября.

В числе присутствовавших были председатель Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин и секретарь организации Александр Долинин. В приветственном слове к собравшимся глава ИППО выразил благодарность организаторам и участникам мероприятия.

«Глубоко символично, что мы сегодня здесь, в Доме русского зарубежья. Все те, кто, к сожалению, был вынужден покинуть свою страну после трагических событий 17-го года, в душе оставались русскими людьми», - сказал Степашин.

Премий удостоились представители епархий РПЦ, государственные и общественные деятели, руководители военно-патриотических организаций, а также историки и преподаватели.

Премии «Патриоты России» и «Доброе сердце» были учреждены в память о деятельности князя Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Наградами отмечаются наиболее значимые заслуги российских и иностранных граждан и коллективов учебных заведений в деле патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодого поколения.