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В США восстановили санкции для ядерного объекта в Фордо в Иране

Егор Левин
22:54 18.11.2019
Выступая от имени Соединенных Штатов, представитель американского правительства заявил, что допустимое количество обогащенного урана для Ирана должно равняться нулю.
В США восстановили санкции для ядерного объекта в Фордо в Иране
© Фото: Flickr

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отменяются исключения из санкций, действовавших для ядерного объекта в Фордо в Иране. Первым днем, с которого начнется исчисление отмены, станет 15 декабря 2019 года.

По словам Помпео, данное решение принято в качестве ответной меры на действия иранских властей по обогащению урана. Трансляция выступления велась на официальном аккаунте Госдепартамента. 

«Для Ирана допустимое количество обогащенного урана должно равняться нулю», - заявил госсекретарь от имени США.

Ранее в Иране получили первую партию обогащенного урана. Это произошло в рамках очередного этапа сокращения выполнения страной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

Напомним, Иран трижды нарушал ряд пунктов ядерной сделки, в которой также участвуют Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция, - в мае, июле и сентябре 2019 года, планомерно сокращая свои обязательства по соглашению с 2018 года и предупреждая о том, что намеревается довести уровень обогащения урана до 20%.

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