Есть жертвы: в Москве автомобиль въехал в здание
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На севере Москвы автомобиль въехал в нежилую постройку. В результате погибли два человека.
Трагический инцидент произошел на улице Пасечная в районе дома №1. Столкновение произошло в понедельник, 18 ноября, в 19.40.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.