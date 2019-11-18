Составлена карта самых опасных для туристов стран

Ирак, Сирия, Ливия, Йемен и Афганистан – самые опасные для путешествий в 2020 году страны. К такому выводу пришли эксперты зарубежной компании, которая специализируется на туристической и медицинской безопасности.

Специалисты назвали также государства, где легко подхватить вирусные заболевания – в Центральноафриканской республике, Южном Судане, Эритрее, Либерии, Гвинее и Нигерии.

Что же касается дорожно-транспортных происшествий, то легче всего попасть в них в Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде, Вьетнаме и Венесуэле.

Наиболее безопасными для путешественников странами эксперты назвали Финляндию, Исландию и Норвегию. Высокую оценку получили Словения, Дания, Люксембург и Швейцария.

Уровень опасности для туристов, путешествующих в Россию, назвали средним.

При составлении рейтинга эксперты учитывали следующие факторы: политическое насилие, социальные беспорядки, преступность, транспортная инфраструктура и риск стихийных бедствий.