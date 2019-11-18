Эксперты назвали опасность бюджетных смартфонов

Масштабная проверка бюджетных смартфонах на базе Android от 29 производителей выявила 146 уязвимостей, которые несут серьезные риски распространения личных данных владельцев гаджетов. Об этом сообщили специалисты компании Kryptowire.

Сообщается, что 146 уязвимостей обнаружены в предустановленных приложениях. Этим могут воспользоваться хакеры и начать прослушивать разговоры, подключаться к микрофону, получать доступ к телефонной книжке и даже внедрятся в систему смартфона.

Программный код предустановленных приложений скрыт в системе смартфона, в результате чего владелец не может ничего сделать, чтобы удалить приложение, говорит генеральный директор Kryptowire Ангелос Ставру.

По его словам, подобная ситуация сложилась из-за желания производителя сэкономить. Для этого они снижают стандарты качества программного обеспечения, нанимая соответствующих подрядчиков, что в конечном итоге сказывается на безопасности смартфонов.

Ранее специалисты университета Айовы пришли к выводу, что некоторые смартфоны на базе Android можно взломать с помощью беспроводных аксессуаров. Для этого хакеры используют АТ-интерфейс.