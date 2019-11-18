Обнаружена не поддающаяся научному объяснению материя-сверхпроводник

Исследователи из Брауновского университета открыли новое состояние материи, образующееся при участии куперовских пар – квазичастиц из двух взаимодействующих электронов, способных заставить сверхпроводники проводить электричество с сопротивлением, как обычные металлы. Материя нарушает законы физики и на данный момент остается необъяснимой.

Известно, что подобные свойства возникают лишь при сильном охлаждении, однако, куперовские пары показали, что при переносе заряда они используют свойство становиться неотличимыми друг от друга, присущее лишь бозонам. Как и бозоны, измененные пары уменьшают сопротивление проводника до нуля, образуя сверхпроводимость. Об этом сообщается на портале phys.org.

Исследуя данное свойство, ученые создали сверхпроводник с крошечными отверстиями: в момент, когда через объект, находящийся в несверхпроводящем состоянии, пропустили ток, вокруг них появлялись носители заряда, которые в другой ситуации появиться не могли.

Как заявляют исследователи, такое особое состояние материи может быть использовано для создания новых типов электронных устройств.