СМИ: глава УВД на московском метро ушел в отставку

Руководитель управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

По словам собеседника ТАСС, причиной увольнения стала стрельба на станции «Рязанский проспект».

Инцидент произошел 18 сентября во время задержания сотрудника патрульно-постовой службы полиции Алексея Смирнова, которого подозревали во взятке в размере 2 тысяч рублей. Во время операции Смирнов открыл огонь из пистолета, в результате перестрелки погиб один из полицейских. Против Смирнова возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», ему может грозить пожизненный срок.

Николай Савченко работал на руководящих должностях в полиции метро с 1995 года. В 2011 году он возглавил все структурное подразделение.